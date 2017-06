Esto es Guerra: Alejandra Baigorria abandonaría reality si llega Guty Carrera [VIDEO]

Tremendo revuelo a causado en Esto es Guerra el rumor del posible regreso de Guty Carrera al reality. La primera en poner el parche fue Alejandra Baigorria, quien lo demandó por agresión luego de poner fin a su tormentosa relación.

En el avance promocional de la nueva temporada de Esto es Guerra se puede ver el rostro de Guty Carrera y todos los seguidores del programa presagiaron que el popular 'Potro' podría volver al reality.

“Si él está, yo no estoy, es así, no me van a llamar. Y si estoy yo, a él no lo pueden llamar. De ninguna manera voy a estar con él (en el reality). Igual si pudiera estar con él, no sería lo mejor”, comentó Alejandra Baigorria.

Por su parte, Melissa Loza no se hizo ningún problema en compartir nuevamente el set con Guty Carrera. Ambos tuvieron una relación amorosa que terminó por una supuesta infidelidad del modelo.