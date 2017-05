Esto es Guerra: Esta es la extraña respuesta de chica reality cuando le dicen que no trabaja [VIDEO]

Muchas figuras de televisión se suman a las celebraciones por el Día Del Trabajo, pero en muchas ocasiones sus fans no responden bien. Es el caso de la modelo Rosángela Espinoza, quien le deseó un feliz día del trabajo a sus seguidores.

La polémica empieza cuando Rosángela Espinoza publica una foto de ella en la que sale con su traje de Esto es Guerra en el set del programa. Con esta imagen la modelo les desea a sus seguidores un feliz Día del Trabajo.

Muchos de sus seguidores consideran que participar en un reality no es trabajar. Es en ese momento que empiezan las críticas. "Tú no trabajas", "Eso no es trabajo", se lee entre algunos de los comentarios de la foto de Rosángela Espinoza publicada en Instagram.

Al respecto, Rosángela Espinoza afirmó que las críticas sobre su trabajo no tenían sustento. La modelo les respondió a sus críticos "¿Cómo que no trabajo? ¿Entonces como pago mis estudios y todo?".

Pero, la respuesta que más indignó a los seguidores de Rosángela Espinoza es su definición del trabajo. La modelo escribió que "en realidad no trabaja, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo de tu vida".

Para los que trabajan con las manos, con la cabeza, para los que ponen el alma y el cuerpo, para los que sueñan construir un mundo mejor ... FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR 🎈. Más tarde nos vemos en el programa EEG🤣. Una publicación compartida de R o s A n g e l a (@rosangelaeslo) el 1 de May de 2017 a la(s) 8:01 PDT

La modelo respondió de un modo particular a las acusaciones de que no trabaja.