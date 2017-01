'Esto es Guerra': Facundo González contó el susto que pasó con broma de Damián y ‘El Toyo’

Por: Eric Castillo



El gaucho Facundo González dijo que vivió momentos de angustia con la cámara indiscreta de Damián y ‘El Toyo’ en 'Esto es Guerra', pues pensó que lo querían deportar como a Julieta Rodríguez.

“Estaba nervioso porque no entendía la situación, era muy real, me puse como un loco. Luego me molesté, pero ya está superado”, sostuvo Facundo González.

En tanto, Paloma Fiuza, quien acompañaba a su novio Facundo González en ese momento, detalló que sintió impotencia por la situación.

“Todo fue muy real, la pasé malísimo y no sabía qué hacer... por eso llamé a Julinho porque siempre me ayuda, me saca de los problemas, pero estaba nerviosa y ni hablar podía”, precisó la brasileña.

Asimismo, contó que Facundo González es muy sano y por eso mostró su cara de sorpresa cuando le encuentran un misterioso paquete.



“Facundo es sano, muy deportista”, agregó.