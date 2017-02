Esto es Guerra: A Hugo García lo eliminan y él revela el lado oscuro del reality [VIDEO y FOTOS]

El participante de 'Esto es Guerra', Hugo García, hizo publica su indignación y molestia contra la producción del reality tras ser eliminado en la última edición del programa. 'Baby Hugo' utilizó su Twitter para despotricar contra el reality de América TV.



Según comentó El Tribunal, la lesión que Hugo García tiene en la pierna no le permite competir al 100% en 'Esto es Guerra', motivo por el cual decidieron que fuera eliminado. Los demás integrantes de 'Esto es Guerra' se mostraron sorprendidos al igual que los conductores.



Hugo García no quiso comentar nada al respecto a su salida del programa, sin embargo, hoy utilizó su Twitter para pronunciarse sobre su abrupta eliminación. "No me dejaron decir todo lo que siento, me quitaron el micro, como suelen hacer", escribió el joven.

"Me eliminaron de un programa para el que trabaje 3 años. Di todo de mi en las competencias, no tuve ningún mal comportamiento. Me pareció pésima la forma en que se me trató al eliminarme", escribió Hugo García sobre la producción del reality Esto es Guerra.



El joven utilizó su cuenta de Twitter para referirse a su eliminación y el impacto que esta ha causado en su forma de ver el programa. "Dicen que sigo lesionado, me parece gracioso porque nunca me dejaron competir en una competencia de verdad", escribe 'Baby Hugo'.



Acusó a los productores de no tener educación. "Hay algo que no tuvieron conmigo cuando me eliminaron, se llama Educación", se lee en el extenso post de Hugo García.

