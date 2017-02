‘Esto es Guerra’: Korina Rivadeneira asegura que Krayg Peña es parte de su pasado

Por: Eric Castillo



Incómoda, así se sintió Korina Rivadeneira cuando vio aparecer a Krayg Peña en ‘Esto es Guerra’, quien en las últimas semanas criticó la relación que mantenía con Mario Hart.

“Claro que me sorprendí, no esperaba que apareciera en el programa. También estuve incómoda porque todo el mundo me miraba, sentía la presión por todos lados. Hace diez meses que no lo veía, y seguro que luego nos saludaremos”, dijo Korina Rivadeneira.

¿Te gusta su ingreso a ‘Esto es Guerra’?



Para mí es normal, porque es un trabajo para él. Siempre le voy a desear lo mejor, no guardo rencores. Es parte de mi pasado, lo quise mucho, le guardo respeto, pero no somos amigos.

Pero contó cosas privadas, dijo que perdiste un bebé y otras contra Mario Hart...



Son cosas que no debió decir, pero ya pasó. No sé qué dijo sobre Mario, eso no me compete.

‘NO HAGO NADA MALO’



En tanto, el ‘veneco’ Krayg Peña comentó que llegó para competir y ser capitán, sin fijarse en Mario Hart y Korina Rivadeneira.



“No estoy haciendo nada malo, vine a trabajar. Me llamaron cuando estaba en la playa y me pareció chévere regresar. Con Korina todo está bien, cada uno tiene su vida, es un capítulo cerrado”, dijo.

¿Hay rivalidad con Mario?



No tengo nada que decir sobre él. A mí me gustaría ser capitán, voy a competir con quien sea, no tengo temor a nada.

Ante su polémico ingreso, Mario Hart prefirió no hacer comentarios, pero su incomodidad era más que visible, pues a la llegada de Krayg Peña se suma la de Alejandra Baigorria.

Por otro lado, se dice que Mario Hart estaría pensando en renunciar a ‘Esto es guerra’ por la presencia de Krayg Peña, quien se convirtió en tendencia en Twitter al ingresar al reality de América Televisión.



A su vez, Mario Hart negó que tenga un romance con Melissa Loza y que no piensa en volver con la Baigorria.