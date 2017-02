La bella Korina Rivadeneira se encuentra participando en la reciente edición de 'Esto es Guerra' junto con Mario Hart y krayg Peña. Pero, ¿Es posible poder participar sin mandarse alguna indirecta? ummmm.



krayg Peña fue nombrado como capitán de la Cobras por El Tribunal y Korina Rivadeneira se mató de la risa. Los conductores del programa le preguntaron el por qué de sus risas y ella contestó "Me pareció un chiste".



"Lo que pienso es que Hugo se lo merecía más", comentó Korina Rivadeneira. Por su parte, krayg Peña manifestó que no entendía la risa de los Leones en 'Esto es Guerra'.



"Esto es una decisión de El Tribunal. Yo no estoy conversando contigo, yo estoy conversando con El Tribunal", le dijo Korina Rivadeneira a krayg Peña. También se manifestó que Peña podría tender la capitanía permanente del equipo.