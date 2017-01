Las cosas parecen enfriarse entre Korina Rivadeneira y Mario Hart. Este jueves ambos se mostrados distanciados en el set de 'Esto es Guerra'. La propia venezolana se mostró incómoda todo el tiempo hasta que los conductores les preguntaron cuál era la situación entre ambos actualmente.



"Nosotros somos amigos y nada más", sentenció de frente Korina Rivadeneira tras toda la expectativa que había generado entre sus seguidores la relación que estaba iniciado con Mario Hart y que incluyó más de un detalle romántico en esta Pretemporada de 'Esto es Guerra'.

"Nosotros estuvimos saliendo un tiempo, ya no estamos saliendo más, solo somos compañeros o amigos. Nada más, ahí queda la historia", añadió Korina Rivadeneira bastante parca y seria al ser consultada nuevamente en 'Esto es Guerra' por lo que habría pasado en esta breve relación con Mario Hart.

La respuesta de Mario Hart vino a continuación y el piloto no tampoco quiso hablar de los motivos de la rápida separación y los rumores sobre una presunta infidelidad. "Siempre lo dijo Korina y lo dije yo también. Nuestra relación siempre fue de amigos, estuvimos saliendo eso sí".

Pero ante la insistencia de Anna Carina Copello, Mario Hart trató de no seguir dando más explicaciones y que todo no pasó de la amistad y que eso no ha cambiado. "Hay cosas que uno no puede controlar. La gente de otros programas siempre va a tratar de hablar mal y desprestigiar, pero mientras nosotros estemos tranquilos y la gente que nos conoce sabe cómo somos eso es lo que realmente importa", dijo el integrante de 'Esto es Guerra'.