Esto es Guerra: Korina Rivadeneira volvió "por la puerta grande" [VIDEO]

La modelo Korina Rivadeneira volvió a Esto es Guerra por la puerta grande. En su presentación en el reality, la venezolana pidió que regrese su esposo Mario Hart a esta nueva temporada.

Con un sexy vestido negro, Korina Rivadeneira sorprendió a todos sus seguidores en esta nueva temporada. La modelo vuelve con el título de 'mejor guerrera' bajo el brazo.

"Me siento contenta. Espero que mi esposito vuelva pronto. Yo quiero que esté acá porque en el día a día no lo veo. Estaría muy triste si no está acá", mencionó Korina Rivadeneira.

Por otro lado, Korina Rivadeneira mencionó que seguirá adelante a pesar de los problemas que pueda protagonizar en el futuro. "Estoy harta de llorar, voy a seguir adelante", dijo la esposa de Mario Hart.

