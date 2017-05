'Esto es Guerra': Krayg Peña culpó a Mario Hart por bronca en vivo [VIDEO]

Krayg Peña contó que el enfrentamiento con Mario Hart en 'Esto es Guerra' empezó porque le respondió el insulto que le lanzó el piloto, al llamarlo ‘payaso’.

“Solo respondí una cosa que él dijo (‘payaso’), pero son cosas de la competencia, no fue nada personal. Intenté responderle de la mejor manera”, dijo Krayg Peña.

Asimismo, Krayg Peña aseguró que no pensaba que el incidente con Mario Hart iba a terminar de esa manera, pues casi se van a los golpes.



“Imaginé que no iba a ser tan fuerte, es parte de la competencia y de lo que podía pasar. Siempre estuve a disposición (de participar en ‘Los leones’). Tenía el uniforme, pero no se dieron las cosas. Todo estaba bien tenso al igual que al inicio de la temporada. Al parecer no se puede tener un ambiente cordial, no llegamos a un acuerdo”, agregó Krayg Peña.

Por su parte, Rebeca Escribens le dio un jalón de orejas a Krayg Peña y a Mario Hart.



“Yo con un ajo y una cebolla y cada uno a la esquina, y se van a pelear y matar sus pulgas afuera, pero no puede volver a pasar esto, señores, recuerden que tienen seguidores. Los quiero mucho, paz, chicos, paz”, dijo la conductora.

Krayg Peña: "Mario Hart me dijo payaso".

‘NO LO HAN SUPERADO’



En tanto, Guty Carrera afirmó que el problema de Mario Hart y Krayg Peña se llama Korina Rivadeneira.



“Me imagino que entre ellos debe haber una historia de por medio, de un amor que han compartido ambos (Korina)... quizá hay cosas que no han superado, pero la realidad es que Mario Hart está con Korina y a Krayg Peña no creo que le afecte”, señaló.

Se le notaba el fastidio a Mario...



Debe tener un tema ahí. Trabajar en el mismo set con alguien que ha sido pareja de tu esposa debe ser incómodo. Pero hay cosas en vivo que se te van de las manos, se hieren susceptibilidades.



De otro lado, el ‘Potro’ dijo que no tiene problemas con nadie y que incluso, si no tuviera una restricción (que le impide acercarse a 300 metros de Alejandra Baigorria), trabajaría con la ‘Gringa de Gamarra’.