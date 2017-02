'Esto es Guerra': Krayg Peña asegura que ya 'supero' a Korina Rivadeneira

El ‘guerrero’ Krayg Peña aseguró que no ha olvidado a Korina Rivadeneira, pero ya la superó. “Creo que las personas no se olvidan, solo se superan y quedan como un recuerdo”, dijo el venezolano que integra 'Esto es Guerra' esta temporada.

De otro lado, Krayg Peña afirmó que no utilizó a Korina Rivadeneira para ingresar al mundo de la televisión.

“No fue como un trampolín, fue una persona que me ayudó bastante en muchos sentidos... yo cuando la conocí, no sabía que era mediática, que estaba en la televisión. Incluso yo vivía en Estados Unidos y no sabía si iba a vivir en el Perú ni estar en televisión”, indicó Krayg Peña.

Por último, Krayg Peña negó que haya grabado el videoclip ‘Loco’ con Leslie Shaw, para molestar a Korina Rivadeneira y Mario Hart.

“Yo sabía que iba a generar muchas cosas, pero también sabía que me iba a servir en mi imagen y para aprender cosas nuevas. No lo hice para dañarlos ni molestarlos”, finalizó Krayg Peña.