Esto es Guerra: Krayg Peña no pasa 'ni con agua' a Mario Hart [VIDEO]

¡Se encienden las alarmas! El venezolano Krayg Peña se la tiene jurada a Mario Hart y lo hizo evidente en la última edición de 'Esto es Guerra' con duras confesiones.

Antes de determinar a que equipo iba a pertenecer esta temporada de 'Esto es Guerra', Krayg Peña mostró su incomodidad con la propuesta de integrar 'Los Leones', equipo liderado por Mario Hart.

"Es algo que no puedo ocultar. Me preguntaron y dije que no iré a 'Los Leones' porque no me llevo con Mario Hart por muchos motivos", dijo Krayg Peña.

Como se sabe, el inicio de sus enfrentamientos tiene nombre y apellido: Korina Rivadeneira. La expareja de Krayg Peña empezó a salir con Mario Hart desde hace unos meses.

"Tenemos discusiones, todo el mundo sabe porque nos llevamos mal. Es obvio", agregó el guerrero visiblemente fastidiado con el piloto.

"Es incómodo que tu ex (Korina Rivadeneira) esté con otro en el mismo programa", sentenció Krayg Peña tras su ingreso a 'Esto es Guerra'.