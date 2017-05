'Esto es Guerra': ¿Magdyel Ugaz lanza misil a reality por insultos a Michelle Soifer? [FOTOS]

Magdyel Ugaz es una de las actrices que siempre se ha mostrado en contra del bullying y de los abusos que muchos cometen en contra de otros al burlarse de su apariencia, aspecto físico y condición social.



Por ello, para Magdyel Ugaz, que ayer hacía zapping en TV, resultó indignante cuando vio en un conocido programa cómo algunos llamaban 'gorda' a una de sus compañeras.



"Prendo la tv, veo y escucho pasa gorda, avanza gorda y ella solo se ríe... Me duele, me indigna la dureza con la que nos tratamos, por qué?", escribió Magdyel Ugaz en Twitter.

¿Magdyel Ugaz habrá alzado su voz de protesta en defensa de Michelle Soifer? Al parecer sí, pues aunque no la mencione, muchos de sus seguidores contestaron a su tuit y le indicaron que la integrante de 'Esto es Guerra' sufre este tipo de 'ataques' a los que ella responde diciendo que no le importa lo que diga lo demás.



Sin embargo, para Magdyel Ugaz este tipo de comentarios es una agresión y "no necesitamos de eso en este mundo, necesitamos amor".

"Si bien gorda significa gruesa, voluminosa. Yo hablaba de la forma de la forma burlona. No necesitamos eso en el mundo. Necesitamos amor", siguió tuiteando Magdyel Ugaz.



Luego, la popular 'Teresita' de 'Al fondo hay sitio' respondió a los comentarios que le indicaban que se estaba refiriendo a 'Esto es Guerra' del canal donde ella trabaja. "En el canal que sea. En tu trabajo, en el trabajo que sea, esto sucede en todas partes".

"Lo que yo vi hoy en un reflejo de lo que no están pasando como sociedad !! Vivimos atropellandonos y pensamos que es gracioso", sostuvo Magdyel Ugaz, mostrándose en contra de los agravios y ataques que puede estar sucediendo y afectando a esta estrella de Tv.

Finalmente, Magdyel Ugaz envió un contundente mensaje que iba directo a los que dirigen 'Esto es Guerra': "No sabemos cuántas almas se pueden romper en el camino a causa de ser tan irresponsables con nuestros comentarios".



Los tuits de Magdyel Ugaz inmediatamente tuvieron eco entre sus seguidores, que etiquetaron a 'Esto es Guerra', Michelle Soifer y a los conductores, quienes no opinaron al respecto.