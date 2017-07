Esto es Guerra: Ellas son las guapas mamitas de las chicas realities [VIDEO y FOTOS]

Lo que se hereda no se hurta. Las participantes de Esto es Guerra destacan por su talento y también por su belleza, la que heredaron de sus guapas madres. Un reportaje de Amor, amor, amor revela la identidad de cuatro mamitas de las chicas realities más queridas.



Es el caso de la señora Laurenice De Alencar Fiuza, ex modelo brasileña y mamá de la carismática Paloma Fiuza. La integrante de Esto es Guerra heredó de la señito su desenvoltura para posar frente a la cámara y el amor por el modelaje.



Otra de las chicas realities más queridas es Korina Rivadeneira, quien heredó su sonrisa de la señora Maribel Arcila. La mamá de la ex integrante de Esto es Guerra estuvo en Perú para el día de la boda de la modelo con el piloto Mario Hart, la señito reside en Estados Unidos hace varios años.



Muy cercanas también son Alejandra Baigorria y su mamita Verónica Alcala. La señito apoya en su hija en su empresa de ropa y le ayuda a vender en las tiendas que la integrante de Esto es Guerra tiene en el centro comercial de Gamarra.





Las guapas mamis de las chicas realities

Ellas son las mamis de las conocidas chicas realitiees