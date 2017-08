'Esto es Guerra': María Pía Copello 'arrochó' así a Mathías Brivio por pelotazo que le dio [VIDEO]

'Esto es Guerra' empezó este jueves con María Pía Copello intentando hacer sentir mal a su compañero de conducción Mathías Brivio por el pelotazo que le tiró accidentalmente cuando recibieron la visita de los protagonistas de la nueva película peruana 'Once Machos'.

"Me van a disculpar por le parche, pero no estaría así si ayer mi partner no habría tenido la gran idea de tirarme un pelotazo de la otra esquina del set", dijo María Pía Copello mientras todos en 'Esto es Guerra' trataban de tomarse 'seriamente' la denuncia.

Nicola Porcella salió a reclamar por qué no se sancionaba a Mathías Brivio por esa 'agresión' a María Pía Copello. La conductora siguió bromeando con el tema en 'Esto es Guerra' y reclamó que algunos celebraban el pelotazo que recibió como Facundo González.

Para 'tranquilizarla', Paloma Fiuza se le acercó y dijo que aún con el parche se veía regia. María Pía Copello terminó con los juegos y dijo que ya había perdonado a Mathías Brivio por el accidente ocurrido en el set de 'Esto es Guerra'.