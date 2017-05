Esto es Guerra: ¿Mario Hart amenazó a Krayg Peña? Esto fue lo que no se vio de la bronca en reality [VIDEO]

La bronca entre Mario Hart y Krayg Peña traerá más de un problema para ambos participante de 'Esto es Guerra', y es que en la imágenes que dio a conocer el programa 'Estás en todas' se puede ver al piloto totalmente exaltado y diciéndole de todo al venezolano, que en todo momento se mostró tranquilo.



Incluso, en las tomas se puede ver a Melissa Loza y Michelle Soifer tratando de calmar a Krayg Peña, mientras que Nicola Porcella y Korina Rivadeneira hacen lo mismo con Mario Hart.



En otro momento, Mario Hart se acerca nuevamente a Krayg Peña para ¿amenazarlo?, pero es separado por sus compañeros de Esto es Guerra. En tanto, el venezolano solo se ríe de lo dicho por el piloto que se va al otro lado del set.

Mario Hart y Krayg Peña casi se van a las manos

"Hubo un cruce de palabras, que de repente él no supo manejar, no tuvo correa y se exaltó. Yo seguí normal", dijo Krayg Peña sobre la pelea con Mario Hart.



Agregó que por su parte no hay nada que conversar, "él (Mario Hart) tiene su posición y yo tengo la mía. Él sabrá lo que hizo y yo sé lo que hice. Seguiremos así, sin conversar, sin hablar"

Lo que no se vio de la pelea entre Mario Hart y Krayg Peña

Mario Irivarren se mostró mortificado por la situación entre Mario Hart y Krayg Peña y pidió tranquilidad para los dos. "Creo que el programa puede transcurrir de la mejor manera y los problemas tienen que ser relacionado con la competencia, aquí no tienen que mezclar para nada lo personal y si van a mandar indirectas, tiene que aprender a no picarse, porque el que se pica pierde".

Tras la pelea en 'Esto es Guerra' Mario Hart compartió un post de Gian Marco y lejos de recibir el apoyo de sus seguidores, fueron ellos mismos que lo criticaron por su actitud en el programa y le pidieron que se centre en su carrera y no estar de escándalo en escándalo.



Peluchín tampoco se quedó callado y llamó a Mario Hart 'alucinado' y de "creerse el rey del mundo y pensar que puede hacer lo que le da la gana" con los demás.