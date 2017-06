Esto Es Guerra: Mario Irivarren da emotivo mensaje en Instagram tras triunfo ¿Regresará a Combate? [VIDEO]

Mario Irivarren fue el encargado de darle el triunfo a las Cobras en la final de Esto Es Guerra. El participante del reality de competencia superó en la última prueba a Facundo González y levantó la copa de la victoria.

Para Mario Irivarren este triunfo tiene un doble significado. A través de su cuenta Instagram, el guerrero publicó un extenso mensaje explicando por qué este triunfo era tan importante para él.

En primer lugar, Mario Irivarren recordó la lesión que tuvo en el 2014 en su pierna que lo alejaron de su nivel de competencia. El exparticipante de Combate mencionó que ese factor fue determinante para que perdiera en la final del año pasado y que no hiciera todo su esfuerzo contra Patricio Parodi.

Final Esto es Guerra

"En ese momento me puse a reflexionar que ese no era el Mario que la gente conocía ni mucho menos el que quería ver. Si bien la gran mayoría me entendía por el tema lesión, estoy seguro que esperaban más de mí", escribió en su cuenta Instagram.

Además, Mario Irivarren señaló que el circuito a Mejor Guerrero fue decepcionante para él porque sentía que Hugo García y Patricio Parodi se habían preparado mucho más, mientras que él no había tenido oportunidad para poner a prueba su destreza en la competencia.

"Partí mi turno sin tenerme fe, pensé que no iba a poder terminar el circuito y grande fue mi sorpresa cuando al tocar la campana sentía que aún tenía energía para continuar, había intentado dosificar mi energía durante todo el circuito pero me subestime a mí mismo", explicó Mario Irivarren en su cuenta Instagram.

El spot completo de las ideas y venidas del integrantes de Esto es Guerra

Sin embargo, cuando terminó la competencia, Esto Es Guerra difundió el avance completo para la nueva temporada del programa. En las imágenes se ve cómo Mario Irivarren va en su auto a la puerta de las instalaciones de ATV.

¿Acaso Mario Irivarren regresará a Combate? En la parte final del mensaje de Instagram, el aún guerrero agradeció a todos por le apoyo que le han brindado todo este tiempo en Esto Es Guerra y deja entrever que su condición de competidor está

"Hoy siento que pude retribuir todo el cariño, el apoyo y la confianza de mis compañeros y de los millones de seguidores de Las Cobras. Hoy volvió a aparecer el Mario que muchos querían ver. Hoy ... hoy me voy a dormir con una sonrisa en el rostro! ¡BUENAS NOCHES!", escribió Mario Irivarren en su red social.

Mario Irivarren en Esto Es Guerra

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.