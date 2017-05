Esto es Guerra: ¿Michelle Soifer sufre de bullying en el reality? [VIDEO]

¿Le hacen bullying? Michelle Soifer respondió a los cuestionamientos de la prensa tras las constantes burlas que le hacen sus compañeros de 'Esto es Guerra' por su peso. La producción del reality incluso la viste de 'cerdita'.

¿Qué dijo Michelle Soifer al respecto? La guerrera menciona que no siente que le hagan bullying y asegura que nunca se ofende de los chistes que sus compañeros de 'Esto es Guerra' le hacen por su peso.

Recordemos que Michelle Soifer salió disfrazada de un cerdo durante una de las competencias del reality. Algunos en las redes sociales lo tomaron como un ofensa.

"¿Querías que me pongan de conejo? No hay que hacernos de la vista gorda. Se ofende el que se quiere ofender (...) Si quiero me pongo el traje si no, no. Nadie me obliga. Me lo pongo para que la gente no se sienta acomplejada. cualquiera puede vacilarse de las cosas si no le afectan", comentó Michelle Soifer.



Ante los continuas críticas que le hacen en redes sociales por su 'sobrepeso', Michelle Soifer responde y menciona que si en algún momento ella decide adelgazar, será convicción y no por obligación.

"De repente el otro año me van a ver 'fitness' como Paloma Fiuza o flaquita como Korina. Yo no voy a bajar de peso porque me lo digan, yo lo haré por mi salud", puntualizó la ex de Erick Sabater.