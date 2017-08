Esto Es Guerra: Exchica reality y candidata al Miss Perú revela que fue víctima de abuso sexual [VIDEO]

Una de las candidatas al Miss Perú narró un lamentable episodio que vivió con un hombre que se aprovechó de ella. La postulante al certamen de belleza decidió revelar el terrible momento que vivió hace unos años con sus compañeras cuando hablaban de violencia de género durante el programa 'Buscando una Reina'

La candidata reveló que esto sucedió cuando ella formaba parte de un reality de competencia ¿De quién se trata? De Alessandra Bonelli, ex participante de Esto Es Guerra. La joven declaró que todo sucedió cuando ella se reunió con su entrenador personal.

"He sido víctima de una violación de parte de un señor (...) Eso pasó hace 2 años. Yo participé de un reality. A la hora de salir de un reality tuve que verme con mi entrenador y me propuso un tratamiento y a la hora de hacerlo, me drogó y me violó", contó la postulante al Miss Perú.

Alessandra Bonelli le pidió a sus compañeras denunciar cualquier tipo de agresión y nunca quedarse calladas. La candidata lamentó que este sujeto no esté preso pese a tener varias denuncias en su contra. La joven participante del Miss Perú contó que fue gracias a su familia y su novio que pudo salir adelante.

"Tienen que denunciar esos casos, no tienen que rendirse, tienen que luchar por sus vidas. Este señor no está preso, tiene como 6 denuncias. Como él hay muchos más enfermos que están libres y son peligrosos para muchas mujeres. No puedo quedarme callada. Si he vuelto al mundo de la tele, estoy aprovechando el Miss Perú como una plataforma para poder ayudar a muchas personas", dijo Alessandra Bonelli.

La exparticipante de Esto Es Guerra no fue la única que contó episodios de violencia. Otras de sus compañeras declararon que vieron situaciones de agresión física dentro de sus propias familias. Incluso algunas también dijeron que también sufrieron intentos de violación.

En esta segunda edición del programa 'Buscando Una Reina', la participante Deyanira Reyes fue eliminada por sus compañeras por votación. La joven lamentó su salida y pidió a las demás postulantes del Miss Perú ser más auténticas, pues consideraba que muchas solo fingen frente a la cámara.

La final de Miss Perú se transmitirá en Latina. Desde la semana pasada, se transmite 'Buscando Una Reina', programa reality donde se muestra la convivencia y eliminación de las candidatas. De 30 solo 24 llegarán al 23 de setiembre, cuando Valeria Piazza entregue la corona a la siguiente mujer más bella.

