Esto es Guerra: Modelo comparte fotos amorosas con conocido gerente [VIDEO y FOTOS]

La ex integrante del reality Esto es Guerra, Nicole Faverón, compartió en su Facebook personal fotos de quién sería su pareja, el reconocido gerente general minero Jonas Nitschack, quien ocupa ese cargo alto en la empresa británica especializada en consultoría de infraestructura Turner & Townsend.



La Miss Perú 2012, Nicole Faverón, vive un buen momento en su relación de pareja con el gerente minero Jonas Nitschack. Incluso, se animan a hacer ejercicios juntos, así se observa en el Facebook de Nikki.



El gerente tampoco se queda atrás con las muestras de amor y también publica constantemente fotos de su amada Nicole Faverón en Facebook. Ambos parece una pareja muy sólida ¿Habrá matrimonio?

La modelo exhibe su amor en redes sociales. Facebook. La modelo exhibe su amor en redes sociales. Facebook.

Nicole Faverón fue eliminada del reality Esto es Guerra en 2014 por un versus de eliminación que realizó frente a Andrea San Martín. En aquella ocasión Faverón se mostró afectada, pero segura de que era lo mejor para su carrera.



“Yo creo que por algo pasan las cosas y Dios siempre tiene un plan para todo. Me voy sintiéndome ganadora porque he dado mi cien por ciento. De repente si no lo hubiera entregado todo me sentiría frustrada, pero como no fue así la verdad es que me voy tranquila con el trabajo que he desarrollado”, indicó aquella vez la bella Nicole Faverón.



Además, Nicole Faverón agradeció el apoyo de sus compañeros y el público. “El cariño del público es el mejor regalo que me ha traído este programa. Les digo que sonrían siempre, que no importa lo que pase, la vida siempre tiene nuevas oportunidades”, dijo aquella vez.