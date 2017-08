'Esto es Guerra': Nicola Porcella se molestó con la Chola Chabuca por este motivo [VIDEO]

Nicola Porcella protagonizó un tenso momento en la más reciente edición de 'Esto es Guerra' al no aceptar los comentarios que le hizo la Chola Chabuca en la noche de talentos del programa. El capitán histórico de las 'Cobras' volvió a imitar a Luis Miguel y le chocó bastante que esta vez no se lo celebraran.

"Yo quiero mucho a Nicola, pero ha abusado de la parodia. Me encanta divertirme, yo vivo de eso, pero creo que cuando el señor Armas habla del lip sync de nuestra querida Angie está obviando aquella situación en la que corporalidad de Nicola le juega una mala pasada", fue lo que dijo la Chola Chabuca sobre el trabajo de Nicola Porcella en esta parte de 'Esto es Guerra'.

"Hay dos cosas distintas entre Angie y yo. Angie eligió el baile de Beyoncé y yo me fui más por el otro lado que era imitar a Luis Miguel. Efectivamente, si ves los videos de Luis Miguel al comienzo eran con un poco de comicidad, pero si te muestro el video, que parece que no lo has visto, Luis Miguel comienza a hacer lo mismo", reclamó airado Nicola Porcella ante la sorpresa de los conductores de 'Esto es Guerra'.

La Chola Chabuca no se quedó corta y arremetió contra Nicola Porcella a su estilo: "Que el participante del señor Armas se dirija a mí con más respeto, porque el hecho de que esté con la cara hinchada y con paperas no lo autoriza a que me trate de esa forma"