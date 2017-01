Esto es Guerra: ¿nuevo formato reúne los juegos 'más absurdos' del mundo? [VIDEO y FOTOS]

Este 2017, 'Esto es Guerra' renueva su contenido. Con el objetivo de incremetar la dificultad de la competencia, se decidió que la nueva temporada del programa presente un formato similar al de 'The Wacky Old Games'.

Conocido internacionalmente como el concurso "más disparatado" de la televisión, 'The Wacky Old Games' llegará a nuestro país bajo formato de temporada 2017 de 'Esto es Guerra'.

Pero ¿Qué juegos incluye 'The Wacky Old Games'? En un video promocional del programa de competencia se puede confirmar que incluye hilarantes pruebas como 'Fútbol en barro', 'Carrera de Queso' , 'Pelea de Almohadas', 'Carrera con cama', entre otros.

En su video de promoción 'Esto es Guerra' presenta a 'The Wacky Old Games' como una competencia de "juegos ancestrales" con imágenes de pruebas sumamente arduas y que no tienen nada que ver con los enumerados anteriormente.

Entonces ¿Realmente esos serán los juegos que presentará Esto es Guerra en 2017? Lo único cierto es que el reality de América Televisión estrenará su nuevo formato en un set de 2000 metros cuadrados en Pachacámac.



Además, el reality de competencia de América Televisión anunció que para su próxima temporada tendrá como jale a un 'bloguero' con el que interactuarán a través de las redes sociales.

NUEVA GENERACIÓN DE GUERREROS

Los integrantes que participaron en el programa 'Esto es Guerra' durante en el 2016 no continuarían la próxima temporada debido a los cambios que implementará la producción del reality de competencia este año.



Según se aprecia en un video promocional, el formato de 'Esto es Guerra' sufriría un radical cambio en el que muchas de las actuales figuras del programa no encajarían.



Además, se pudo ver que muchos de los integrantes de 'Esto es Guerra' ya tendrían otros proyectos para el próximo año que no incluyen continuar en el reality de América.