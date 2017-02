Esto es Guerra: Paloma Fiuza y Facundo González son criticados por hacer esto en carro [VIDEO y FOTOS]

El integrante de Esto es Guerra, Facundo González, viene siendo criticado en redes sociales por grabarse cantando mientras maneja. El argentino publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece al lado de su pareja Paloma Fiuza, ambos le cantan a la cámara mientras Facundo maneja.



Las críticas no se hicieron esperar, los usuarios en redes sociales consideran que este video resulta más irresponsable que romántico. "Lindo el video, pero no va a ser lindo cuando choquen", se lee entre los comentarios en la cuenta de Instagram del participante de Esto es Guerra, Facundo González.



Los integrantes del reality Esto es Guerra, Paloma Fiuza y Facundo González, cantan Te Encontré, canción del Dúo Idéntico. Ambos se muestran muy románticos, quizás por eso olvidan que Facundo está manejando y no debería grabarse cantando mientras está conduciendo.

Temon del DUO "IDENTICO" @palomafiuzaoficial Un vídeo publicado por Facu González (@facundogonzalez28) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 7:43 PST

El video de Facundo González y Paloma Fiuza cantando mientras manejan tiene más de 30. 000 reproducciones. Si bien es cierto que reciben criticas, también hay seguidores de la pareja de Esto es Guerra que los alienta a seguir grabando videos románticos.



"Qué linda pareja hacen, ojalá duren mucho. Solo por ustedes veo Esto es Guerra", son algunos de los comentarios de los fanáticos de Facundo González y Paloma Fiuza.



Facundo González y Paloma Fiuza oficializaron su romance en Año Nuevo, ambos publicaron fotos muy románticas en sus cuentas de Instagram. Sellaron esta unión con varios besos en Esto es Guerra.