‘Esto es Guerra’: Paloma Fiuza molesta con Rafael Cardozo por este motivo

Paloma Fiuza afirmó que Rafael Cardozo solo busca crear conflictos en ‘Esto es Guerra’, al decir que ella pidió su cambio de equipo para no estar al lado de Facundo González.



“Yo creo que a él le encanta el conflicto, no sé cómo será en casa. Pobre mi amiga Cachaza, parece tranquilo, pero no lo es”, señaló Paloma Fiuza.

Además, Paloma Fiuza aseguró que no solicitó a la producción de 'Esto es Guerra' que la cambien de equipo.



“Ustedes creen que (yo) lo haría, no podría hacer eso... pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero prefiero guardarlas (para mí)”, manifestó Paloma Fiuza, al mismo tiempo que añadió que Rafael Cardozo debería agradecer estar nuevamente en 'Esto es Guerra'.