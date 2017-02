Esto es Guerra: Participante se cansa de Ricardo Rondón e insinúa esto sobre su sueldo [VIDEO y FOTOS]

El participante de Esto es Guerra, Krayg Peña,estuvo presente en el set del programa 'En Boca de Todos' y tuvo un acalorado intercambio de palabras con el panelista del espacio televisivo, Ricardo Rondón.



El hecho se produjo cuando Ricardo Rondón volvió a afirmar que Krayg Peña se sentía mal al ver a su ex pareja Korina Rivadeneira con Mario Hart, ambos participantes de Esto es Guerra. La cara del venezolano enrojeció y decidió insinuar que el sueldo de Ricardo Rondón era pagado por Mario Hart. Mario chorrea para tu Tío Trome pues.



"Yo no sé si tú serás el mejor amigo de Mario Hart o él te pagará a ti para que estés aquí sentado, no sé cómo sea, pero la realidad es que yo no voy a faltar nunca al programa", dijo Krayg Peña.



Ricardo Rondón continuó instigando a Krayg Peña y aseguraba que sentía mal de ver a su ex Korina con Mario Hart. El conductor se atrevió a decir que Krayg no quería ir a Esto es Guerra en San Valentín porque se sentiría incómodo.

Krayg Peña insinuó que Mario Hart no es tan buena onda como se le ve en la tela. "No está tan contento como se le ve en la tele, detrás de cámaras es otra persona", indicó el venezolano.



Además, reveló que no tenía amigos en el reality Esto es Guerra. "Yo hago mi grupo de uno conformado por mi mismo y quizás Alejandra Baigorria", indicó Krayg Peña.