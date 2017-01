Esto es Guerra: No podrás adivinar quién es esta dulce niña [VIDEO y FOTOS]

Una tierna foto publicó esta tarde una integrante del reality Esto es Guerra ¿Quién es esta niña protegida en los brazos de su papá? La conductora del reality juvenil, María Pía Copello, quien luce un vestido azul y un pantaloncito rojo.



En la imagen publicada en la cuenta de Instagram de María Pía Copello, la conductora del reality Esto es Guerra usa dos colitas y se siente feliz en los brazos de su papá, quien falleció aproximadamente en 2005.



La conductora del reality Esto es Guerra amaneció nostálgica. "Mi papá vivía orgulloso de sus hijas. Te recuerdo con mucho cariño. Encontré esta foto y quería compartirla. Arranqué esta mañana algo melancólica. Te extraño", escribió María Pía Copello.

Mi papá vivía orgulloso de sus hijas. Te recuerdo con mucho cariño. Encontré esta foto y quería compartirla. Arranqué esta mañana algo melancólica. Te extraño. ❤ #nofilter Una foto publicada por Maria Pia Copello (@piacopello) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 9:29 PST

La publicación de María Pía Copello en Instagram tiene más de 3.000 me gusta, los seguidores de la conductora del reality Esto es Guerra le dan aliento y le dicen que tienen un ángel en el cielo, que desde allí la cuida.



El fallecimiento del papá de María Pía Copello, hizo que la conductora del reality Esto es Guerra tuviera que hacerse cargo de su familia. Así lo reveló en una entrevista a Trome.pe.



"Dios sabe por qué hace las cosas, yo venía de tres casting para programas infantiles y no me elegían. Un día le dije a mi mamá: ‘creo que no sirvo para esto’ y tenía pensado irme a Estados Unidos. De pronto me llamaron para ‘María Pía y Timoteo’ y eso tenía un propósito, mi papá muere y yo tenía un trabajo donde ganaba y no me iba mal. La vida está hecha de éxitos y fracasos", contó para este diario la conductora del reality Esto es Guerra, María Pía Copello.​