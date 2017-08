Esto es Guerra: 'Robotín' desata su furia y llama 'basura' al reality [VIDEO]

¿Todo fue armani? Alan Robert Castillo Vasquez, conocido en el mundo de la TV como 'Robotín', desató su furia contra 'Esto es Guerra' y denunció que los integrantes del reality lo humillaron durante una prueba.

Resulta que 'Robotín' llegó a Esto es Guerra dispuesto a ganar uno de los electrodomésticos que ofrecía el reality como premio a los espontáneos que superes un circuito de resistencia física.

Muy emocionado, 'Robotín' quiso demostrar que se encuentra en muy buena condición física pero los productores de Esto es Guerra se lo impidieron, según menciona.

“Fui con la intención de participar y ganar un premio. Formé mi cola y uno de la producción que es una basura me pidió que me deje caer y fingir que me electrocuto en el agua. Y me aseguró que Mathias (el conductor) me daría una segunda oportunidad”, dijo Robotín muy afectado.

Finalmente lo que supuestamente le prometió Esto es Guerra a 'Robotín' no sucedió. Él fue eliminado del programa y no tuvo derecho a replica. Su video de reclamo se convirtió en viral en las redes sociales.

“En la primera me caigo como una basura y me botaron como una basura también. O sea, no me dieron otra oportunidad (...) No voy a ir desde San Martín de Porres hasta Pachacamac, hora y media de camino, y pagando el taxi. Y todavía me quieren dar solo cincuenta soles de movilidad, con tanta plata que ganan”, culminó 'Robotín'.