¡A lo 'Esto es Guerra'! Robotín denuncia que también lo humillaron en 'Amor, amor, amor' [FOTOS]

¿Humillado otra vez? Tras denunciar públicamente el mal trato que le dieron en Esto es Guerra, 'Robotín' utilizó sus redes sociales para arremeter contra el programa 'Amor, amor, amor' que conducen Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre.

Alan Robert Castillo Vasquez, conocido en el mundo de la TV como 'Robotín', reveló que el programa de Peluchín lo contactó para que hiciera su descargo por lo sucedido en Esto es Guerra.

Así lo demuestra con unas conversaciones de WhatsApp que tuvo 'Robotín' con la producción del programa de farándula. A pesar de que llegaron a un acuerdo, la móvil del canal nunca apareció para recogerlo.

Robotín muestra mensajes con Amor, amor, amor Robotín muestra mensajes con Amor, amor, amor Robotín muestra mensajes con Amor, amor, amor

"Bueno amigos después de responderle a la producción de 'Amor, amor, amor' pido mil disculpas a todos. Ahora sólo me queda seguir trabajando en lo que se hacer por el bien mío y de mi familia, volteo la página a todo y ya fue. Caí por tonto pero me queda de experiencia. Saluditos a todos. Y hay 'Robotín' para rato. He dicho", fue el contundente mensaje que dejó en redes.

'Robotín' incluso mencionó que rechazó una oferta de trabajo por asistir al programa de Peluchín, pero la producción no cumplió con su parte.

¿Qué sucedió en Esto es Guerra?

'Robotín' llegó a Esto es Guerra dispuesto a ganar uno de los electrodomésticos que ofrecía el reality como premio a los espontáneos que superen un circuito de resistencia física.



Muy emocionado, 'Robotín' quiso demostrar que se encuentra en muy buena condición física pero los productores de Esto es Guerra se lo impidieron, según menciona.

Esto es Guerra Robotin

“Fui con la intención de participar y ganar un premio. Formé mi cola y uno de la producción que es una basura me pidió que me deje caer y fingir que me electrocuto en el agua. Y me aseguró que Mathias (el conductor) me daría una segunda oportunidad”, dijo 'Robotín' muy afectado.



Finalmente lo que supuestamente le prometió Esto es Guerra a 'Robotín' no sucedió. Él fue eliminado del programa y no tuvo derecho a replica. Su video de reclamo se convirtió en viral en las redes sociales.