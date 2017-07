Esto es Guerra': Rosángela Espinoza le manda tremendo mensaje a Carloncho por su ingreso al reality [VIDEO]

Rosángela Espinoza no está nada contenta con el ingreso de Carloncho a 'Esto es Guerra'. La 'chica selfie' no dudó en mostrar su incomodidad, pero tampoco se mordió la lengua al decir que el animador estaba muy viejo para estar en el reality.



"Este es un programa para jóvenes", disparó Rosángela Espinoza contra Carloncho, en referencia a la edad del animador de una radio loca.



Rosángela Espinoza agregó que "no hay que escupir al cielo y no hay que criticar a esos programas que alguna vez ciertas personas criticaron y mírenlo, ahora va a estar aquí. Yo no sé para qué lo traen".

Rosángela Espinoza le manda tremenda indirecta a Carloncho

Carloncho estará desde la próxima semana en 'Esto es Guerra' como jurado de una secuencia de talento que el reality tendrá dentro del programa.



Mathías Brivio y Maria Pía Copello no dudaron en vacilar a Rosángela Espinoza, ya que Carloncho será el que decidirá quien avanza en la competencia.



Desde que terminaron su relación amorosa, tanto Carloncho como Rosángela Espinoza no han tenido ningún encuentro y tal parece que el fin del idilio no fue del todo bueno, ya que no han dudado en lanzarse dardos e indirectas.



YAHAIRA CELEBRA INGRESO DE CARLONCHO



Yahaira Plasencia es una de las que más aplaudió la llegada de Carloncho a 'Esto es Guerra'. La cantante afirmó que es muy buena amiga del locutor radial. "Que se prepare, él es mi amigo. Carloncho es un personaje, si va a venir de jurado me parece muy bien porque tiene mucha coherencia".