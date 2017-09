Rosángela Espinoza puso en tela de juicio el romance entre Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos.



“¿Qué me parece el romance de ambos? Si no sabes competir, ¿cuál es la otra opción? A buen entendedor, pocas palabras. Ahí hay algo que no me convence y el público también se ha dado cuenta. No me interesa si (Yahaira) juega con los sentimientos o no, porque finalmente no me hacen daño a mí, sino a la otra persona”, precisó la modelo.



Por su parte, Bustíos no se quedó callado y respondió a Espinoza.

“Creo que Rosángela es la que se cuelga de Yahaira para figurar... las cosas están ‘fluyendo’”, indicó.



De otro lado, en una de las competencias de ‘Esto es guerra’,Rosángela Espinoza y Yahaira Plasencia casi se agarran a golpes.



“Ella se picó porque le metí el tortazo”, dijo la salsera.

Por su lado, la ‘Chica selfie’ respondió que si la atacan, se defiende.