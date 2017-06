La cantante Yahaira Plasencia fue presentada como el nuevo jale de Esto es Guerra. Contra todo pronóstico, la 'reina del totó' llegó al reality de competencia pero esta vez para integrar uno de los equipos. ¿Será 'Leona' o 'Cobra'?

Yahaira Plasencia se convierte así en el jale bomba de la nueva etapa de Esto es Guerra en el 2017. Quien no vio con buenos ojos su presencia en el reality fue Rosángela Espinoza, presentada momentos antes.

A ritmo del 'baile del Totó', Yahaira Plasencia ingresó a Esto es Guerra donde hace hace unas semanas protagonizó su propio reality para buscar a la cantante de su orquesta.

Yahaira Plasencia en Esto es Guerra

"No soy muy buena en la competencia pero vamos a ver como me va. Estoy con el programa y con la orquesta", dijo brevemente Yahaira Plasencia tras su presentación en Esto es Guerra.



Por otro lado, Yahaira Plasencia negó que tenga alguna rivalidad con Rosángela Espinoza, con quien podría compartir equipo. "Si me ponen a competir con ella no tengo ningún problema", agregó.



Nicola Porcella, Patricio Parodi y Alexis Descalzo son algunos de los guerreros que continúan en el programa. Descubre aquí quienes más ingresaron a Esto es Guerra.