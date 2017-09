Esto Es Guerra: Yahaira Plasencia le manda este contundente mensaje a Rosángela Espinoza [FOTO]

Yahaira Plasencia no se deja menospreciar. La chica del totó y Rosángela Espinoza protagonizaron una penosa pelea que terminó con agresiones físicas, durante la última transmisión de Esto es Guerra.

Ahora, Yahaira Plasencia hace un mea culpa y pide perdón por sus bochornosos actos. Pero no se queda ahí. La chica del Rímac también le manda un contundente mensaje a Rosángela Espinoza y todos sus seguidores.

"No hay justificación . Yo me muestro tal cual y cómo soy. Solo quiero pedirles disculpas y que EEG es un programa que solo se preocupa por llegar a sus hogares de la forma más sana y divertida", escribió Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram.

Pero ahí no acabó la publicación. "Si eres de barrio, no dejes que nadie te minimice. Porque las personas más exitosas salimos de los más humilde. El lugar no hace a la persona, la educación sí", culminó Yahaira Plasencia.

Esto en clara alusión a la actitud que habría tenido Rosángela Espinoza desde que Yahaira Plasencia llegó a Esto Es Guerra. Como se sabe, las chicas reality no se llevan bien. Ellas siempre son protagonistas de disputas y peleas que cada vez escalan a niveles más vergonzosos.

¿Quieres saber cómo y cuándo se inició la rivalidad entre Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza? En esta nota te contamos todo sobre la enemistad de estas chicas reality.

