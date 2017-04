Estrella Torres fue comparada con Michael Jackson por esta razón que ni te imaginas [VIDEO]

Una de las últimas cosas que sabíamos de Estrella Torres, de la banda de cumbia Puro Sentimiento, fue que Tommy Portugal ya le había entregado el ansiado anillo de compromiso. Sin embargo, la fecha todavía no se conoce o no está pactada.



"Bueno, todavía lo estamos conversando, porque tenemos otras prioridades. Primero nos gustaría poner un negocio, pero lo del matrimonio también está en pie. Sin embargo, aún no tenemos fecha definida", fue lo que mencionó Estrella Torres en esa oportunidad.



Ahora, ella es nuevamente motivo de atención por una simpática comparación que le hicieron en una transmisión en vivo con sus hinchas. Como se puede ver en el video que acompaña la nota, la cantante de Puro Sentimiento fue comparada con Michael Jackson.



"¿Es necesario?". A propósito de esta insólita comparación, recordemos la genial imitación de JB.

Sí, leíste bien. Estrella Torres fue comparada con el 'Rey del Pop' por uno de sus fans, quien vio un detalle que pocos se imaginan. ¿Acaso la celebridad de la cumbia tiene el mismo matiz de voz que 'Jacko'? ¿La integrante de Puro Sentimiento puede bailar como se puede ver en el videoclip de 'Smooth Criminal'?



No, nada que ver. La comparación que se hizo entre Estrella Torres y Michael Jackson fue por lo blanca que se veía la cara de la joven bajo un foco. Fue así que la voz de Puro Sentimiento cambió de orientación y pudo ser vista mucho mejor.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.