¡No todo tiempo pasado fue mejor! Los vemos en los comerciales de televisión, videos musicales y cuanta novela nos pongan en la televisión. Sus rostros y cuerpos perfectos no siempre fueron así. Hubo un tiempo que las estrellas de nuestro Chollywood no eran tan perfectas, algunas pasaron por el bisturí y alguno que otro 'arreglito'.



Todos recuerdan cuando un joven y colorido Christian Domínguez bailaba el 'Tic, tic, tac' en el Cuzco. Yahaira Plasencia no se escapa del pasado, La 'reina del Totó' antes era una delgada joven del distrito del Rímac.



En el divertido reportaje se puede ver a una irreconocible Michelle Soifer. Antes de estar en 'Esto es Guerra', Soifer comenzó como bailarina y hacía sus pininos como cantante.



Sin mucho más que decir, te dejamos con las divertida galería de fotos y video del pasado de las estrellas más rutilantes de Chollywood.



Chollywood