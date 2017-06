Evelyn Vela: "Yo apoyo a Carlos Zambrano" [VIDEO]

Evelyn Vela contó que la mamá del futbolista Carlos Zambrano está indignada por la actitud de la modelo Rosángela Espinoza, quien dejó entrever que mantendría una relación con el pelotero.



Rosángela ha pedido que Zambrano se disculpe con ella...

Pero por qué se va a disculpar, el chico nunca salió a hablar de ella, fue Rosángela quien comenzó todo esto. Si no hubiese hablado todo quedaba ahí, nadie estaría enterado de esto.



Él le dijo que no sirve para una relación...

Bueno, es su opinión. Hay que aprender a respetar lo que uno piensa.



Tú eres muy amiga de la mamá de Zambrano, ¿cómo está ella?

Mara está muy indignada, porque ellos son buenas personas, nunca se meten con nadie. Es gente de muy buen corazón, ayuda a muchas personas necesitadas. Apoyan mucho y realizan donaciones. Se vio afectada, lógico, porque es su hijo. Como madre defendería a mi hija con dientes, uñas y todo. Ella es una mujer muy querida por todos y mucha gente, que es amiga de la familia Zambrano, sabe que sus hijos están casados desde hace mucho tiempo.



Por otro lado, ¿es cierto que Jefferson Farfán le ha pedido a Yahaira que no hable más de él?

Sinceramente del señor Farfán no quiero hablar, porque, como siempre he dicho, respeto a sus hijos. (J.V.)

