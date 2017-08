Evelyn Vela: ¿cuánto pagará de multa tras aceptar haber llevado dinero falso a Estados Unidos? [VIDEO]

Evelyn Vela se declaró culpable al aceptar que vendió seis mil dólares falsos cuando estuvo en Estados Unidos en el 2015 y 2016, delito por el que podría recibir una pena máxima de 20 años de cárcel por cada uno, pese a que el fiscal norteamericano ha solicitado cuatro meses de prisión al estar ‘colaborando’ con la justicia de dicho país.



Evelyn Vela fue trasladada de la prisión federal de Miami, el miércoles 23 de agosto a las 9 a.m., a la Corte de la jueza Cecilia Altonaga, ubicada en el piso 12. En esa sede la esperaba su abogado Walter Reynoso (colombiano) y el fiscal.



Luego de escuchar los alegatos de la parte demandante, Evelyn Vela aceptó el cargo que se le imputa (delito contra el orden financiero en agravio del Estado) y su defensa pidió que se considere que, por ‘asumir su responsabilidad’ y ‘colaborar con la justicia’, se le reduzca la pena de acuerdo a los ‘niveles’ de ‘cooperación’ que se estipulan en estos casos. También, en dicho documento se hace la salvedad que este ‘acuerdo’ no está ‘escrito en piedra’, es decir, dependerá de la decisión final que tome el juez.



Asimismo, en el ‘convenio’ que Evelyn Vela firmó, se establece que deberá devolver los seis mil dólares falsos que vendió y tendría que pagar una ‘multa’ de hasta 250 mil dólares, por ‘los gastos ocasionados a la Corte y al país’ tras su detención.



Evelyn será sentenciada el próximo 6 de octubre del 2017 en la Corte de Altonaga y, de ser contrario el veredicto al acuerdo que entablaron su defensor y el fiscal, tendría el derecho de apelar. Esta audiencia no duraría más de 30 minutos.



Al margen se establece que una vez cumplida la pena, podría permanecer tres meses en territorio gringo cumpliendo ciertas medidas de comportamiento, pero al no tener ‘arraigo’ en Estados Unidos, su visa de turista sería anulada y la deportarían.

Por otro lado, el periodista Ronald Acha, en enlace con ‘En boca de todos’, comentó que el caso de Evelyn Vela también despertó interés en Estados Unidos porque es conocido que la policía secreta investiga las ‘mafias de dólares falsos’.



“Evelyn Vela presentó un acuerdo con la fiscalía, ya tiene fecha de sentencia. Lo que podemos decir es que aceptó dos cargos, por haber realizado la venta de los billetes falsos. Uno fue en enero del 2015 y otro en junio del 2016. Ella se declaró culpable. Uno de los puntos importantes es que la sentencia puede ser hasta los 20 años y exige una multa que puede llegar hasta los 250 mil dólares. Además, tendría que entregar los 6 mil dólares (que vendió). Se le podría dar la pena mínima, si el juez lo decide, porque aceptó su responsabilidad y está ayudando con la investigación”, dijo Acha.



(C. Chévez)

DEFENSA

Melissa Klug afirmó que Evelyn Vela siempre tendrá su apoyo incondicional.



“Lo que converso con Evelyn Vela se queda en interno, no lo publico. Mi apoyo es incondicional para ella, siempre estoy en contacto con sus hijos”, señaló.



¿Confías en que saldrá bien librada de este problema?

Confío en que ella vendrá pronto y callará muchas bocas.



Su hermana pidió que no la juzguen porque no es mala persona.

Evelyn Vela puede ser loca y todo lo que quieran, pero quienes la conocen saben que tiene un enorme corazón.



Por otro lado, Renzo Spraggon, expareja de Evelyn Vela, dijo que tiene intenciones de visitarla en la prisión federal de Miami.



(M. Casas)