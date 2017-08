Evelyn Vela extraña a sus hijos y esto le dice a sus 'verdaderos amigos' [VIDEO]

Desde la prisión federal de Miami, Estados Unidos, la bailarina Evelyn Vela aseguró que extraña a sus hijos y agradeció a sus ‘verdaderos’ amigos por solidarizarse con ella.



“Estoy un poco triste porque no estoy con mis hijos ni mi familia, pero sé que pronto estaré (con ellos)... esta investigación ya está por culminar en cualquier momento y espero volver rápido a Perú”, dijo Evelyn Vela al programa ‘El reventonazo de la Chola’.



“Quiero agradecer a todos mis verdaderos amigos que me están apoyando, y a la gente también que sé que me ha destruido y han hablado cosas que no son, les mando mil bendiciones. Un beso para todos”, agregó Evelyn Vela.



‘SOMOS UNA FAMILIA FUERTE’

En tanto, su hermana Emma, visiblemente afectada por el arresto de Evelyn Vela, afirmó que son una familia fuerte y saldrán adelante.



“Somos una familia fuerte. Saldremos de esto. ‘La Vela’, como le digo de cariño a mi hermana, es fuerte, guerrera, esto es una prueba. Solo quiero pedirles que paren, porque ella no es mala. Es un ser humano que cometió un error, pero no le hagan tanto daño. Pronto estará en Perú”, precisó.

Evelyn Vela desde Miami

Por otro lado, contó que Evelyn Vela casi muere, pues no se había cambiado la prótesis de mamas. “Mi hermana casi se nos va”, reveló.



Como se sabe, Evelyn Vela está presa en Estados Unidos por posesión de dinero falso.