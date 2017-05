Evelyn Vela dijo esto sobre compromiso de Cristian Castro [VIDEO]

Evelyn Vela aseguró que le sorprendió enterarse de que Cristian Castro se comprometió en matrimonio, al publicar en el diario Reforma su petición de matrimonio a la violinista mexicana Carol Victoria.



“Siempre dije que él es un poco loco. Un día te ama y al otro te odia... en todo momento me pidió que vaya a Nueva York y no lo hice porque tengo mis hijos y no los voy a dejar por un hombre”, señaló.



¿Sabías que tenía novia?

Cuando llegó al Perú estaba sin novia... tengo los mensajes donde me pide que sea su pareja. De verdad que me ha sorprendido, que sea feliz y seguiremos siendo amigos.



Entonces, ¿no te sientes engañada?

No estoy triste ni nada de eso. Éramos amigos cariñosos, hemos salido todos los días que estuvo en Perú, me decía amorcito, hice ‘en vivos’ con él y le mandaba saludos a mi mamá diciéndole suegra, un hombre que tiene novia no hace eso.



¿Seguían conversando?

Hemos mantenido comunicación hasta el 22 de abril, pero todo bien.

Cristian Castro pide matrimonio

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.