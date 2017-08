¡Evelyn Vela cruza los dedos! Así son sus días en la cárcel 

Luego que se declaró culpable, Evelyn Vela espera que la jueza Cecilia M. Altonaga recepcione con ‘buen criterio’ que esté ‘colaborando’ con la justicia de ese país al aceptar que introdujo seis mil dólares falsos a Estados Unidos.



El pasado 23 de agosto, la bailarina estuvo en la Corte Federal por 22 minutos y ratificó, ante la presencia de su abogado Walter Reynoso (colombiano), el fiscal y el intérprete español que solicitó, su deseo de dar mayores alcances del delito que se le imputa, pues sabe que la pena máxima podría ser de 15 a 20 años.



Trascendióque su defensa fue muy clara con Vela para que coopere de ‘manera veraz’ sobre la procedencia de los dólares falsos que vendió los años 2015 y 2016, para que su pena se reduzca y la magistrada acepte la solicitud del fiscal, aunque este no ha sido un ‘acuerdo escrito en piedra’.



Esta situación, sin duda tiene nerviosa a la bailarina, pues el próximo 6 de octubre, a las 9:30 de la mañana, volverá a estar delante de la jueza Altonaga para escuchar su sentencia.

En el ‘acuerdo’ que firmó, también se establece que deberá pagar los seis mil dólares falsos que introdujo y una multa que podría llegar hasta 250 mil dólares por los gastos ocasionados a la justicia norteamericana.







LA CONFUNDEN CON VENEZOLANA

Aunque Evelyn atraviesa un momento difícil no deja de llamar atención por su físico y carácter, pues se supo que ha sido ‘bautizada’ por las internas como la ‘veneca cuerpona’ por sus ‘curvas’.



Este apelativo llegó a los oídos de Vela, quien en medio de su sufrimiento ha esbozado una sonrisa al conocer que dejó de ser la ‘Reina del sur’.



“Cuando llegó estuvo en silencio, asimilando la situación. Han sido días muy duros, se le nota ojerosa y delgada. Está conociendo a sus similares y llama mucho la atención por su físico”, dijo nuestro informante.



MELISSA LA ESPERA

Por su lado, Melissa Klug contó que su íntima amiga le envió un correo electrónico luego de la audiencia que tuvo.

“Me llegó un correo que lo tengo que bajar e instalar para saber qué me escribió. No he pensado visitarla porque sé que pronto volverá”, detalló.

