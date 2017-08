Evelyn Vela detenida: Esto dice abogada de la 'Reina del Sur' sobre su situación

Carla Chávez y Lady Gamarra



Evelyn Vela atraviesa uno de sus peores momentos, pues ayer, día también de su cumpleaños, se conoció que fue detenida por la Policía Federal de Estados Unidos por introducir al país la cantidad de 20 mil dólares falsos desde el 2015.

La detención de la popular ‘Reina del sur’ se produjo el 17 de julio, tras un riguroso trabajo de inteligencia, cuando arribó a Miami en compañía de su madre e hija, luego que un policía federal se infiltró en su círculo de amistades y un ‘informante’, cuyo nombre se mantiene en reserva, ofreció detalles de las actividades de Evelyn Vela.



Se supo que al ser capturada, Evelyn Vela estuvo nerviosa, pero no opuso resistencia cuando fue trasladada a la cárcel federal del centro de Miami.

Trome tuvo acceso al expediente número F 1720531 CR (Criminal Case), donde se informa y confirma que Evelyn Vela cometió el delito de ‘orden económico, monetario y financiero contra el país’ y que su caso está en manos de la jueza Cecilia Altonaga.



Por otro lado, se sabe que la mamá e hija de Evelyn Vela fueron testigos de su detención y ella les pidió que no contaran a nadie sobre lo sucedido.



“Evelyn le dijo a su mamá que no contara lo que pasó y que si sus amigos preguntaban por ella, respondiera que estaba en Cuba, porque allá es difícil comunicarse por redes sociales”, precisó un allegado a Evelyn Vela.

Revelan detalles de acusación a Evelyn Vela en Estados Unidos.

PODRÍA PURGAR 20 AÑOS DE CONDENA



Luego de tener la confirmación de la detención de Evelyn Vela, nos comunicamos con su abogada Karla Viso, quien atiende sus temas legales en el Perú.



Doctora Viso, Evelyn está detenida en Miami por un delito muy grave, ¿usted asumirá su defensa?



En primer lugar, quiero decir que lamento la situación de Evelyn y no creo que haya incurrido en una falta de esa magnitud, pero sí, ella está depositada en la cárcel federal de Miami y su defensa la asumió un abogado colombiano. Yo le estoy enviando a un colega que ha sido fiscal federal allá para que la asesore.

Se nos informó que a ella la venían siguiendo desde el 2015...



Es cierto, sé que hay videos, comunicaciones telefónicas, correos, etc. Aquí hubo un seguimiento y ha sido detenida por los U.S. Marshals (Cuerpo de Alguaciles de los Estados Unidos), que son los más bravos.



De acuerdo a su experiencia, ya que ha trabajado en Miami, ¿cuál es la condena que podría recibir?



Este es un delito muy grave y sería condenada a cinco años de cárcel y la deportación inmediata del país al terminar su condena, pero no se descarta una pena mayor que podría llegar hasta los 20 años. Espero que esto sea un error.

REINCIDENTE



En tanto, se supo que Evelyn Vela ya habría sido detenida hace dos años en Estados Unidos por un caso similar, pues se rumorea que también habría viajado con billetes falsos. Esta versión la corroboró la conductora de ‘En boca de todos’, Alexandra Hörler.



“Tenemos entendido por algunas fuentes, bastante confiables, que ella viene siendo investigada desde hace dos años, porque no sería la primera vez”, expresó sobre el caso de Evelyn Vela.