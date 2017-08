Se cansó. Marilú Venegas, madre de Evelyn Vela, cuadró en vivo a la abogada Karla Viso, por hablar del caso de su hija en Estados Unidos. La exbailarina se encuentra detenida en Miami en una prisión federal por una investigación en su contra por conspiración para el delito.

Según informó la Policía Nacional del Perú, en el año 2014, un sujeto de iniciales R.R. acusó a Evelyn Vela de darle 20 mil dólares para ingresarlos a Estados Unidos. Desde entonces, se decidió investigar a la exbailarina. Por eso, cuando llegó el 17 de julio a Miami, agentes federales decidieron intervenirla.

La abogada Karla Viso, asesora legal de Evelyn Vela en Perú estuvo desde el primer día hablando del caso de la 'reina del sur'. Según indicó, ella daba su opinión personal pues el caso está a cargo del abogado Carlos Torres Caro, contratado por la familia.

Esta mañana en 'Espectáculos', Karla Viso lamentaba en TV que la familia y Evelyn Vela no paguen la fianza pues tienen el dinero para hacerlo. Incluso, contactó con un fiancista de Miami que podía intervenir en el caso de la exbailarina. Sin embargo, la abogada no esperó que Marilú Villegas, madre de la amiga de Melissa Klug, se comunicara con el programa.

La madre de Evelyn Vela no perdió tiempo y lo primero que hizo fue cuadrar en pleno programa a la abogada. Según Marilú Venegas, quien está contratado para la defensa de Evelyn Vela es Carlos Torres Caro. Por eso le pidió nuevamente a Karla Viso que evite comentar sobre el caso.

"No tengo nada en contra de la doctora Viso. Y sí es cierto que la llamé pero no para callarla. Sino para que se digan la verdad de las cosas. Soy una de las personas que saben exactamente lo que ha pasado. Están hablando de fianzas, están comentando qué se puede o no hacer. Les voy a decir algo: Evelyn está bien, conversó conmigo. Yo he hablado con ella. Soy la única que se acercó después de todo esto y las dos decidimos no pagar la fianza. Podríamos hacerlo pero ella me dijo: ¿para qué pagar la fianza si esto se va a solucionar?", explicó Marilú Venegas, madre de Evelyn Vela.

Ante esto, la abogada Karla Viso no se quedó callada. Por eso, decidió defenderse al señalar que ella no hacía nada malo. Al contrario, declaró que solo ejercía su libertad de expresión al dar su opinión en el tema. Incluso, le sacó en cara a la mamá de Evelyn Vela que se quejaba con todos sus amigos de sus apariciones en TV.

"Deje de llamar a personas en común que tenemos de amigos porque me llaman y me dicen todo lo que usted habla de mí. Respeto que tomara un abogado como vocero oficial pero eso no impide que nosotros ejerzamos la libertad de expresión, que es un derecho garantizado. Lo entiendo como madre", dijo Karla Viso a modo de defensa.

