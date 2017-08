Evelyn Vela detenida: Melissa Klug revela identidad de sujeto que delató a la 'reina del sur' [VIDEO]

Melissa Klug está bastante conmocionada por la situación de su amiga Evelyn Vela. La reina del sur cumplió 40 años detenida en Miami después que encontraran 20 mil dólares falsos entre sus pertenencias. Agentes federales la acusan de integrar banda internacional de falsificadores y clonadores de tarjetas.

La detención de Evelyn Vela fue un trabajo de inteligencia que data del año 2014. Agentes detuvieron en Miami a un ciudadano peruano cuya identidad se mantiene en secreto bajo las iniciales ‘R.R'. Fue este sujeto quien delató a 'la reina del sur' como la persona que le proporcionó cerca de 3 mil dólares falsos.

Desde entonces, los ‘U.S. Marshals’ (Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos) infiltraron a un agente del Servicio Secreto al círculo más íntimo de amigos de Evelyn Vela. Esto se hizo con el fin de conseguir comunicaciones comprometedoras de la ex bailarina.

Sin embargo, quien no se calló nada es Melissa Klug. La chalaca, visiblemente afectada por el arresto de su amiga Evelyn Vela, soltó el verdadero nombre del sujeto que delató a la reina del sur y quien escondían bajo las siglas R.R

Melissa Klug llora por Evelyn Vela

"Hay un tal R.R que sale que es Ricardo Rodríguez. A él lo han agarrado con los billetes y él ha acusado a Evelyn. Hay una persona acá que la ha señalado a ella. Pero a él le han encontrado los billetes", dijo Melissa Klug.

Gigi Mitre le preguntó a la chalaca si es que conoce a R.R. Ante la pregunta, Melissa Klug dice no tener contacto con esa persona pero sabía que era un taxista. Incluso, contó que Evelyn Vela le dijo que movilizaba a artistas.

"No, no lo conozco. Sí he escuchado de él porque es como un taxista allá (en Estados Unidos) y moviliza a todos los artistas cuando llegan", explicó Melissa Klug en Amor Amor Amor.

En otro momento, la blanca de Chucuito no pudo contener las lágrimas y terminó por quebrarse al hablar de la situación de Evelyn Vela. "Si no he salido, si no me he presentado, si no querido hablar con nadie, es porque yo respeto mucho a su familia, adoro a sus hijos, siempre estoy con ellos y de verdad que sí siento mucha pena por lo que está pasando", dijo Melissa Klug.

Melissa Klug suelta el nombre de R.R

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.