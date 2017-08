Evelyn Vela detenida: Hermana de exbailarina intentó huir de la prensa en Ica [VIDEOS]

El caso de Evelyn Vela sigue dando qué hablar en nuestro país. La amiguísima de Melissa Klug se encuentra detenida en una cárcel de Miami acusada de introducir miles de dólares falsos al mercado de Estados Unidos. Esta situación ha causado revuelvo en todo Chollywood desde que se conociera este último fin de semana.

'Amor, amor, amor' mandó un reportero de Ica para tratar de recoger las declaraciones de la familia de Evelyn Vela. En la ciudad del sur chico se pudo encontrar con Emma Mejía Venegas, la medio hermana de la exbailarina, quien reaccionó huyendo de las cámaras.

Como se ve en las imágenes emitidas este lunes en el programa de Latina, la familiar de Evelyn Vela fue interceptada por el reportero a la salida de un banco cerca de su casa en Ica y emprendió espectacular fuga que acabó con ella tirando la puerta de su casa en la cara al hombre de prensa.

Pese a esta reacción, la medio hermana de Evelyn Vela se arrepintió y se animó a salir varios minutos después a dar una declaración sobre la difícil situación de su familiar en Miami. La joven se disculpó de su reacción indicando que no estaba acostumbrada a dar la cara a los medios y luego siguió con su pronunciamiento sobre el arresto.

“Lo único que yo voy a decir es que mi hermana está bien. Esto lo ven los abogados y nosotros lo único que pedimos es que por el bien de los hijos de mi hermana no vamos a declarar más. Pueden comunicarse con el abogado de Evelyn, él me dio autorización para brindarle el teléfono. Yo no estoy acostumbrada a las cámaras, lo único que pido es que nos dejen tranquilos, por mi madre y los niños”, contó la medio hermana de Evelyn Vela.

Medio hermana de Evelyn Vela salió a delcarar tras huir.

Cabe destacar que tras ser la noticia bomba del último fin de semana, el arresto de Evelyn Vela comenzó a ser comentado por algunas de las figuras de Chollywood. La propia Melissa Klug decidió acabar con su silencio y lloró por la situación de su amiga.

"Hablé con ella, está bien y ya vendrá para aclarar ese tema (delito de falsificación de billetes) (...) Quiero que entiendan que es un momento doloroso y difícil. Sé que Evelyn Vela regresará pronto y aclarará todo", indicó la 'blanca de Chucuito' sobre el caso de Evelyn Vela.