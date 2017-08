Evelyn Vela: amplían investigación de su caso [VIDEO]

Después que Evelyn Vela se declaró culpable al reconocer que llevó dólares falsos a Estados Unidos, se supo que la jueza Cecilia M. Altonaga ordenó a la oficial Yolanda Rawl ampliar la investigación del caso.



Trascendió que la oficial presentará su informe una semana antes de la lectura de sentencia programada para el próximo 6 de octubre a las 9:30 de la mañana.



En tanto, Renzo Spraggon indicó que tuvo un encuentro con la mamá de Evelyn Vela, Marilú Venegas.



“Obviamente que me duele todo esto, porque fue mi pareja. Mi mensaje sería que tenga mucha fuerza, espero que todo pase rápido y no decaiga. No debe ser fácil estar encerrada”, expresó.



¿Te reencontrarás con Evelyn?

Nos juntaremos cuando regrese y conversaremos, porque quedaron muchas cosas pendientes.



(L.G /C. Ch)

Evelyn Vela y Melissa Klug