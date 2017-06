Elizabeth Márquez le respondió a Evelyn Vela por tildarla de chica fácil [VIDEO y FOTOS]

La participante de Combate, Elizabeth Márquez, le respondió a la bailarina Evelyn Vela por los insultos que le dedicó en redes sociales. La joven publicó un fulminante mensaje para la amiga de Melissa Klug.

"Para todas las personas que no superan y aun crean historias en su cabeza, ¿Es tan difícil aceptar que fueron parte del pasado?", escribió Elizabeth Márquez en su cuenta de Instagram. El mensaje fue acompañado de una foto de la combatiente en bikini.

La bailarina Evelyn Vela se mostró indignada con las escenas en las que se ve a su saliente Renzo Spraggon con la modelo Elizabet Marquez en arrumacos. La amiga de Melissa Klug escribió un largo mensaje en su cuenta de Facebook.



Evelyn Vela empezó su publicación insultando a la participante de Combate, Elizabet Marquez. "No logro entender porque algunas mujeres por un poco de cámaras se regalan a los hombres, que bien saben que son casados,comprometidos o que todo el mundo saben que salen con alguien, explíquenme, tampoco hay que rebajarse y quedar como las otra, una trampa o una oportunista", escribió la amiga de Melissa Klug.



Evelyn Vela terminó su mensaje despotricando una vez más con la modelo y participante de Combate. "No me cambiaste por algo mejor sino por algo más fácil", escribió la popular Reina del Sur.

