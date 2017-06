Evelyn Vela será demandada por Elizabeth Márquez por este motivo [VIDEO]

La ‘combatiente’ Elizabeth Márquez anunció que demandará a Evelyn Vela por asegurar que se ‘mete con hombres comprometidos’.



“Mi abogada está viendo el tema. Quiero que se disculpe, porque me dijo ‘zo... regalona’ y acusó de meterme con hombres casados. Tengo familia, soy profesora de vóley, esto me afecta y pierdo trabajo”, indicó Elizabeth Márquez.



Además, cree que le están haciendo un cargamontón a Renzo Spraggon, tras afirmar que Evelyn Vela le quiso pagar por sexo. “Él no es ningún patán”, dijo Elizabeth Márquez.

