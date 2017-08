Evelyn Vela rompe su silencio y cuenta su verdad desde Estados Unidos [VIDEO y FOTOS]

La exbailarina Evelyn Vela se encuentra recluida en una cárcel de Estados Unidos desde el 15 de julio por el delito de falsificación de billetes falsos. Ella decidió contar su versión en una entrevista exclusiva al programa de la Chola Chabuca, El Reventonazo.



En el video del adelanto del programa se escucha la voz de Evelyn Vela, "Hola, cholita". La hermana de la exbailarina también decidió dar una entrevista al espacio televisivo. "Evelyn casi se nos va", cuenta entre lágrimas.



Esta sería la primera entrevista que Evelyn Vela brindaría desde su encierro. En el adelanto del programa también se ve al estilista Carlos Cacho, quien indicó que él mantiene una comunicación frecuente con la exbailarina.



Carlos Cacho indicó a América Espectáculos que Evelyn Vela trata de mantenerse firme a pesar del momento que atraviesa por su accionar. "Está tratando de mantener la firmeza, acostumbrándose a su nueva realidad", indica.



Evelyn Vela: Carlos Cacho revela que se comunica con la 'Reina del Sur'

Carlos Cacho también contó que la justicia de Estados Unidos le ha permitido comunicarse con sus familiares y amigos más cercanos a través de llamadas y correos electrónicos. "Entonces es una suerte que yo pueda escribirle, que ella me conteste. Seguramente es una conversación grabada, cosa que me parece correcto", indicó el estilista.



La última actualización en el caso de Evelyn Vela la dio el corresponsal en Miami del programa ‘En boca de todos’, Ronald Acha. El reportero contó que la exbailarina se declararía culpable de los cargos que se le imputan (introducir dólares falsos en Estados Unidos).



“Hablamos ayer con el abogado a cargo del caso aquí, el señor Walter Reynoso y dijo que no quería declarar, pero al mostrarle lo que pasó el 15 de julio (cuando detuvieron a Evelyn Vela), pues la Fiscalía Federal habría entregado pruebas contundentes de la falta que se le imputa, precisó que su patrocinada cambiaría su declaración de inocente por la de culpable”, agregó el corresponsal de En Boca de Todos. Lo que significa que la exbailarina continuará mucho tiempo en prisión.



El caso de Evelyn Vela ensombrece la fama y el éxito de otras figuras mediáticas del a televisión. La exbailarina habría pertenecido a una red internacional de falsificación de billetes y Estados Unidos habría estado desde el 2015 tras sus pasos.

Evelyn Vela rompe su silencio