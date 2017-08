Evelyn Vela: Ernesto Pimentel pide que no juzgen a la ‘Reina del sur’

El conductor de ‘El reventonazo de la Chola’, Ernesto Pimentel, pidió que no juzguen a Evelyn Vela, quien señaló que está sufriendo porque no puede estar con sus hijos porque está recluida en la prisión federal de Miami.

“Me comunico con ella por correo electrónico. Tiene la esperanza de regresar pronto, todos nos equivocamos, debió pensar en sus hijos, pero no la juzguen”, sostuvo Pimentel.

“Estoy un poco triste porque no estoy con mis hijos ni mi familia, pero sé que pronto estaré (con ellos)... esta investigación ya está por culminar en cualquier momento y espero volver rápido a Perú”, dijo Evelyn Vela al programa ‘El reventonazo de la Chola’.

“Quiero agradecer a todos mis verdaderos amigos que me están apoyando, y a la gente también que sé que me ha destruido y han hablado cosas que no son, les mando mil bendiciones. Un beso para todos”, agregó Evelyn Vela.

Carlos Cacho indicó a América Espectáculos que Evelyn Vela trata de mantenerse firme a pesar del momento que atraviesa por su accionar. "Está tratando de mantener la firmeza, acostumbrándose a su nueva realidad", indica.

Además mencionó que la Justicia de Estados Unidos le ha permitido comunicarse con Evelyn Vela a través de correo electrónico y llamadas.

