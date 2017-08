¡Evelyn Vela rompió su silencio! 'Reina del Sur' envió este mensaje desde la prisión [VIDEO]

¡Habló desde la prisión! Evelyn Vela, conocida popularmente en el Perú como 'La Reina del Sur' rompió su silencio en el programa de La Chola Chabuca y envió este mensaje a sus familiares ya amigos. La exbailarina se encuentra recluida en una cárcel en Miami acusada de haber ingresado dólares falsos al país americano.

Evelyn Vela agradeció a la Chola Chabuca por el apoyo que le brinda en este momento difícil e indicó que se encuentra triste por estar alejada de su familia e hijos.

En otro momento, Evelyn Vela mandó 'bendiciones' a la gente que 'la ha destruido' y que ha hablado 'cosas que no son' sobre su detención en Miami.

La hermana de Evelyn Vela presentó en exclusiva un audio que le mandó la exbailarina desde prisión gracias a que las normas estadounidenses permiten que la 'Reina del Sur' se comunique por teléfono.

"Hola, Cholita, ¿cómo estas? Yo estoy aquí un poco triste porque no estoy con mis hijos ni con mi familia pero sé que pronto estaré. Esta investigación esta por culminar en cualquier momento y espero volver rápido a Perú", dijo Evelyn Vela.

"Quiero agradecer a todos mis verdaderos amigos que me están apoyando y a la gente que me ha destruido y han hablado cosas que no son les mando mil bendiciones, un beso para todos. Te quiero, chola", agregó la 'reina del sur'.