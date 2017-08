Evelyn Vela: Juan Carlos Caqui Almendrades niega relación con exbailarina [FOTOS]

Juan Carlos Caqui Almendrades, expromotor de eventos y representante de artistas se comunicó con Trome y negó cualquier vínculo con la exbailarina Evelyn Vela, quien estaría detenida desde el pasado mes de julio en los Estados Unidos acusada del supuesto delito de clonación de tarjetas y posesión de billetes falsos.



Caqui Almendrades sostuvo que es amigo de Evelyn Vela, pero no tiene nada que ver con lo todo lo que está pasando ahora la exbailarina. "No he trabajado con ella en ningún evento, ni tengo relación. Ella es solo mi amiga y si le escribí es porque estaba preocupado por ella porque no sabíamos nada".



Asimismo, al indicarle sobre los delitos por los que fue detenido el año pasado, Juan Carlos Caqui Almendrades indicó que todo se trató de un mal entendido.

Evelyn Vela se encontraría detenida en los Estados Unidos. Evelyn Vela se encontraría detenida en los Estados Unidos. Evelyn Vela se encontraría detenida en los Estados Unidos.

NO HAY RASTRO DE EVELYN VELA



Tras conocerse la noticia de la supuesta detención de Evelyn Vela, amigos cercanos, compañeros y familiares han optado por el silencio y han indicado que no saben nada de la exbailarina, quien hoy iba a celebrar su cumpleaños por todo lo alto.



Se supo que Evelyn Vela habría llegado a Miami y es ahí donde fue detenida por personal de migraciones, pues se le habría hallado billetes falsos, joyas de oro falsas y tarjetas clonadas.



En el caso de estar acusada de un delito menor, Evelyn Vela podría obtener su libertad sin problemas, pero de haber sido detenida cometiendo un delito federal, la exbailarina pasaría varios meses en la cárcel hasta que se inicie un juicio y un juez determine la gravedad del caso.