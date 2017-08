¡Mejores amigas por siempre! La relación amical entre Melissa Klug y Evelyn Vela es más fuerte que todas las adversidades. Así lo demostró la 'blanca de Chucuito', al defender a capa y espada a su amiga, ahora conocida como 'La Reina del Sur'.

Hace unos días se venía rumoreando que las amigas habían dado fin a su amistad, debido a todos los problemas que estaban surgiendo en la vida de Evelyn Vela. Sin embargo, Melissa Klug se cansó de las especulaciones y salió a revelar la verdad: ella siguen siendo mejores amigas.

Luego de que la mamá de Evelyn Vela diera declaraciones en las que incluía a los 'amigos y conocidos' de su hija, Melissa Klug pensó que ya todo estaba aclarado. Sin embargo, de todas maneras tuvo que salir a dar su testimonio de las cosas.

"Nuestra familia agradece a todos los amigos y conocidos por sus muestras de solidaridad que nos han hecho llegar, y pedimos a los diversos medios de comunicación social y a todas las personas, el tratamiento del tema con respeto a la dignidad y al honor de mi hija Evelyn, de nuestra familia y de los menores de edad, mis nietos, que están con la familia", afirmó la madre de Evelyn Vela.

En medio de sus declaraciones, Melissa Klug dio una fuerte revelación que no podemos dejar pasar. "Está bien, no está feliz. Extraña a sus hijos", dijo la ex de Jefferson Farfán. "He hablado con ella y muy pronto estará acá. Está bien", finalizó. ¿Eso quiere decir que muy pronto veremos a Evelyn Vela pisando suelo peruano? No hay duda que muchos esperan su llegada con ansias.

Evelyn Vela y Melissa Klug

Recordemos que Evelyn Vela se declaró culpable frente a un jurado norteamericano y aceptó haber portado seis mil dólares falsos, cuando estaba en ese país. Se presume que por lo menos habrían sido dos las veces en las que 'La Reina del Sur' logró pasar billetes falsos al país de Trump.

Su situación no está nada sencilla. La leyes norteamericanas son muy severas para aquellas personas que comenten estos actos criminales. Por lo que a Evelyn Vela le espera un futuro no muy promisorio. Sus abogados, tanto en Perú como en Estados Unidos, están haciendo todo lo que pueden para solucionar la situación.